بالأسماء .. ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي أسوان/القاهرة 

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية الغنيمية بمركز إدفو.

فقد ضمت قائمة المتوفين كل من جابر إبراهيم اسماعيل 38 سنة، ورمضان محمد صالح 40 سنة، ومحمد قرباوى45 سنة، وكان فى حالة غيبوبة كاملة، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم نقل جثامينهم للمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصابى

فيما ضمت قائمة المصابين كل من وليد محمد صادق 22سنه، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالساق الايسر، ووليد فتحي برباوي 38سنه، وإصابته كسر بقاع الجمجمة، ووليد عبده إسماعيل 37سنه، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحرم بدري إسماعيل 42سنه، واصابته كسر مفتوح بالساق الايسر وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أحمد هاشم طه 34سنه، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الايمن، وناصر خضري عبده حسن 52سنه، وحالته غيبوبة تامة، ومصطفي سيد أحمد 35سنه، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وممدوح حمدان الديب 55سنه، وحالته غيبوبة تامة، وشاذلى بدري إسماعيل 35سنه، حالته غيبوبة تامة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

حادث

وكان قد تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، بالقرب من قرية الغنيمية بمركز إدفو ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وكان قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.