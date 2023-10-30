مصرع شخصين وإصابة 10أخرين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/القاهرة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وآخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى عند قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال أسوان، ليصل إلى 2 ضحايا متوفيين و10 ا.

وكان قد تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة، بالقرب من قرية الغنيمية بمركز إدفو ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

حادث

وكان قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.