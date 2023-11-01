الشباب والرياضة بأسوان تختتم منافسات دورى اللجان الرياضية

اختتمت بمدينة أسوان مساء الثلاثاء منافسات دورى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بمشاركة 21 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر فعاليات الختام الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

دورى

ووزعت اللجنة المنظمة للدورى بقيادة ناصر سليم مدير المديرية، وسعد خليفة وكيل الرياضة، الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تقديراً لإنجازهم، وأدائهم المميز الذى قدموه طوال المنافسات فى جو رياضى تنافسى بين جميع المشاركين، وأهدى مدير المديرية، جولة نيلية للمشاركين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بنيل أسوان.

وأكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان على أن الدورى أقيم بمركز شباب بدر بأسوان تحت إشراف الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان.

وأضاف ناصر سليم، أن الفرق الفائزة فى منافسات خماسى كره قدم رجال: "المركز الأول / البحيرة والمركز الثانى / بنى سويف والمركز الثالث/ الغربية" و"تنس طاوله رجال: المركز الأول / وزارة الشباب والرياضة والمركز الثانى / سوهاج والمركز الثالث / الغربية"، و"تنس طاولة سيدات: المركز الأول/ وزارة الشباب والرياضة والمركز الثانى / أسوان والمركز الثالث / بنى سويف".