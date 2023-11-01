مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين بزراعي أسوان القاهرة

لقى 4 أشخاص مصرعهم مساء الثلاثاء، فيما أصيب 5 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أسوان/ القاهرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نقل على الطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة بالقرب من منطقة الشراونة التابعة لمركز إدفو، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

حادث

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، تم نقل جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إسنا المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.