عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين بزراعي أسوان القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم مساء الثلاثاء، فيما أصيب 5 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أسوان/ القاهرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نقل على الطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة بالقرب من منطقة الشراونة التابعة لمركز إدفو، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

ضمن فعاليات "أهل مصر".. أبناء أسوان يزورون الأماكن الأثرية ببور سعيد

التعامل الفوري مع المخالفات.. محافظ أسوان يشارك في اجتماع مجلس المحافظين

حادث 

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، تم نقل جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إسنا المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

موضوعات متعلقة

ضمن فعاليات "أهل مصر".. أبناء أسوان يزورون الأماكن الأثرية ببور سعيد

التعامل الفوري مع المخالفات.. محافظ أسوان يشارك في اجتماع مجلس المحافظين

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

30 ألف جنيه للواحد.. محافظ أسوان: تسليم دعم مالى لـ80 مشروعا صغيرا

محافظ أسوان يجرى تجربة عملية لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية

حياة كريمة تغير وجه القرى بأسوان .. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

محافظ أسوان: الانتهاء من تجهيز مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ تمهيداً لافتتاحه

قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم سلسلة الدورات التدريبية بمجال ريادة الأعمال

ترشيحاتنا

بعد قصف مخيم جباليا.. وزير الدفاع الأمريكي يطالب بإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

انطلاق موقع البلد سبورت.. أحدث إنتاجات مؤسسة صدى البلد

وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

كولر يطيح بـ 8 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشبت؟

بذيل طويل.. سعر بالطو حسن أبو الروس في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ