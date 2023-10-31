ضمن فعاليات "أهل مصر".. أبناء أسوان يزورون الأماكن الأثرية ببور سعيد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة وإستكمال تنفيذ فعاليات البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية حيث شارك أبناء أسوان فى زيارة عدد من المواقع والأماكن الأثرية بمحافظة بورسعيد ، فضلاً عن المشاركة فى بعض الورش الفنية المتنوعة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات ، وتعزيز مهارات الشباب ، مع إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية .

أهل مصر

البرنامج الرئاسى أهل مصر

وقدم المحافظ شكره لجميع القائمين على إستمرار تنفيذ هذا البرنامج الحيوى والهادف من لجنة المناطق النائية والحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والأثار لتعريف أبنائنا بما تمتلكه المحافظات من مقومات متنوعة وعديدة ، فضلاً عن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات عظيمة فى كافة قطاعات العمل العام .

والجدير بالذكر بأن مشروع أهل مصر يعتبر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح ، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية ، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه .

مشروعك

البرنامج الرئاسى أهل مصر

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال الفترة الماضية فى تنفيذ 5260 مشروع بمبالغ مالية وصلت إلى مليار و 40 مليون جنيه ، وهو ما ساهم فى توفير نحو 15 ألف و 780 فرصة عمل منذ إنطلاق المبادرة فى مارس 2015 وحتى أكتوبر 2023 .

وأوضح المحافظ بأن ذلك يأتى إنطلاقاً من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق مبادرة " مشروعك " لتشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر مما يساهم بشكل مباشر فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ، بالإضافة إلى التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج ، وبما يتماشى مع الخطط التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى شتى المجالات التنموية ، وتحقيق الإستفادة القصوى من برنامج " مشروعك " الذى يشهد متابعة مباشرة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وتنفذه وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة من خلال مشاركة عدد من البنوك الوطنية لخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة .