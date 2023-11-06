محافظ أسوان يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بقاعة " شهر زاد" بنادى أسوان الرياضى ، وذلك بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى حيث يستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 1300 فرصة عمل موزعة على 30 شركة .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافة الشباب للإتجاه نحو العمل الحر بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على البطالة ، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

ملتقى التوظيف

وعقب إستماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

فيما أوضح فوزى صابر بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية ، والتأمينات التمويلية ، والتعليمية ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال .

ولفت إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث ، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية وذلك عقب حصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها المتنوعة بالقطاع الخاص .

جهود

وكان قد كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منسقى مشروع البرنامج الرئاسى "أهل مصر" بالمحافظة من خلال إهدائهم شهادات التقدير والدروع، وذلك تقديراً لمساهمتهم فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل معسكر مجمع لعام 2022/2023 .

وأيضاً للجهد المخلص والبناء لهم فى إنجاح وتنوع فعاليات البرنامج الرئاسى، وتسخير جميع الإمكانيات أمام أبناء المحافظة للمشاركة فى أى أنشطة يتم تنظيمها لأبناء المحافظات الحدودية بما يساهم فى استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر تماشياً مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية من خلال تعزيز قدرات ومهارات الشباب.