محافظ أسوان يكرم منسقى مشروع البرنامج الرئاسى «أهل مصر»

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منسقى مشروع البرنامج الرئاسى "أهل مصر" بالمحافظة من خلال إهدائهم شهادات التقدير والدروع، وذلك تقديراً لمساهمتهم فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل معسكر مجمع لعام 2022/2023 .

وأيضاً للجهد المخلص والبناء لهم فى إنجاح وتنوع فعاليات البرنامج الرئاسى، وتسخير جميع الإمكانيات أمام أبناء المحافظة للمشاركة فى أى أنشطة يتم تنظيمها لأبناء المحافظات الحدودية بما يساهم فى استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر تماشياً مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية من خلال تعزيز قدرات ومهارات الشباب.

أهل مصر

وأكد المحافظ أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية يعد نموذجا وقدوة لجميع المسئولين، خاصة فى ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجى والعصرى، وهذا ما يتم تنفيذه من خلال برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، والذى يساهم فى زيادة الوعى لدى أبنائنا بتعريفهم بما تمتلكه المحافظات من مقومات متنوعة وعديدة، فضلاً عما يتم على أرض الواقع من مشروعات عظيمة فى جميع قطاعات العمل العام.

وقدم المحافظ شكره لجميع القائمين على استمرار تنفيذ هذا البرنامج الحيوى والهادف من لجنة المناطق النائية والحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والآثار والمخابرات الحربية، ويضم البرنامج 6 محافظات هى شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تكريم

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المكرمين من محافظ أسوان شملت العقيد محمد جمال الدين عبد الرحمن دنيا، قائد مكاتب شئون القبائل بالمخابرات الحربية بأسوان، وناصر سليم عبد المجيد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأيضاً أفراح سيد حسن، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، وزياد أحمد يسن، مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومحمد حمدى يوسف، منسق برنامج أهل مصر، وآلاء عبد الرحمن حسن، منسق مساعد برنامج أهل مصر، وسيد عبد العزيز محمد، المشرف المالى المختص لبرنامج أهل مصر.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية، حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات بجميع قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.