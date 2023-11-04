محافظ أسوان:إزالة 62 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وزراعية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول ، موضحاً بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية .

تم إزالة 62 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 313 م2 ، شملت إزالة 32 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 7913 م2 ، فيما تم إزالة 30 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2 فدان .

حملات إزالة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 4200 م2 ، منها 6 حالات بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للعاملين بالحى برئاسة علاء آدم ، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، كما تم ضبط 3 متعدين ، وجارى عرضهم على النيابة العامة ، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى بنطاق حى الصداقة ، بمشاركة رئيس الحى ، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى بناء على مساحة 252 م2 ، وبإرتفاع 3 متر بنطاق قروى أبو سمبل وداخل زمام جمعية توشكى غرب الزراعية ، وتم أيضاً إزالة لحالة تعدى عبارة عن سور بطول 9 متر ، وبإرتفاع 3 أمتار بناحية قرية أبو سمبل ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

جهود

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية حجازة بمساحة 1050 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وقامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 693 م2، بناحية الإصلاح القبلية ، والإصلاح البحرية بنطاق حى شرق .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى حديثة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 500 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة وذلك بنطاق قرية الرمادى بحرى ، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية لأعمال بناء على مساحة 120 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف .