عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان:إزالة 62 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وزراعية

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول ، موضحاً بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وذلك  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية .

تم إزالة 62 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 313 م2 ، شملت إزالة 32 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 7913 م2 ، فيما تم إزالة 30 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 2 فدان .

محافظ أسوان: دخول 600 مشروع للخدمة في قرى حياة كريمة

محافظ أسوان يعلن عن ملتقى التوظيف للتشغيل بالقطاع الخاص الإثنين المقبل

حملات إزالة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 4200 م2 ، منها 6 حالات بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للعاملين بالحى برئاسة علاء آدم ، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، كما تم ضبط 3 متعدين ، وجارى عرضهم على النيابة العامة ، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى بنطاق حى الصداقة ، بمشاركة رئيس الحى ، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى بناء على مساحة 252 م2 ، وبإرتفاع 3 متر بنطاق قروى أبو سمبل وداخل زمام جمعية توشكى غرب الزراعية ، وتم أيضاً إزالة لحالة تعدى عبارة عن سور بطول 9 متر ، وبإرتفاع 3 أمتار بناحية قرية أبو سمبل ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

حملة توعوية لمنطقة أسوان الأزهرية حول المبادرة الوطنية لا للبلاستيك وحيد الاستخدام

محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لإزالة 7 حالات تعدٍ

جهود

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية حجازة بمساحة 1050 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وقامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 693 م2، بناحية الإصلاح القبلية ، والإصلاح البحرية بنطاق حى شرق .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى حديثة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 500 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة وذلك بنطاق قرية الرمادى بحرى ، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية لأعمال بناء على مساحة 120 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: دخول 600 مشروع للخدمة في قرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة

حالات صعبة.. الصحة تكشف أوضاع المصابين القادمين من غزة

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة .. مظاهرات في إيطاليا والدنمارك

سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ