محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لإزالة 7 حالات تعدٍ

قاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حملة ميدانية مكبرة لإزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 3 آلاف م2 خلف لوحة توزيع الكهرباء بالتجمع الثانى بحى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد.

واكتشف محافظ أسوان هذه التعديات أثناء جولته الميدانية بالحى.

وأمر اللواء أشرف عطية بتنفيذ هذه الحملة، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورئيس حى جنوب والعاملين بالوحدة المحلية، والمدعمين بأسطول من اللوادر والمعدات والسيارات .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.

حملة ميدانية

وقال اللواء أشرف عطية: “لا أحد فوق القانون، ولن نترك شبرا واحدا من أراضى الدولة تم الاعتداء عليه من المخالفين”.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ حملات إزالة لجميع التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة، والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين الاستيلاء والتعدى على حق الشعب فى أراضيه، وهو الذى يشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، والإزالة الفورية لها فى المهد.

وضمن جولاته الميدانية، تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تشكيل اتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين بواقع 3000 وحدة سكنية لمساندة الجهود التنفيذية، ولتكون المسئولية مشتركة فى منع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى الذى شهد النور بعد 14 عاما، حيث كان من المشروعات المتعثرة، على أن يتوازى مع ذلك عمل محاضر للمخالفين، وهو الذى يتكامل مع التزام المنتفعين بمنظومة النظافة العامة، والجمع اليومى من المنازل للارتقاء بهذا الحى السكنى النموذجى المتكامل الخدمات والمرافق.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومديرى الإسكان والطرق ، ونواب رئيس المدينة.