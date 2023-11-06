فحص وعلاج 1800 حالة.. محافظ أسوان يلتقى وفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية بحضور الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، والدكتور نادر رشاد رئيس القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية، والدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى ، بالإضافة إلى أعضاء القافلة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، وبما يساهم فى توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان.

قافلة بيطرية

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المتميزة التى يقوم بها معهد بحوث التناسليات الحيوانية بقيادة الدكتور مصطفى سعيد مدير المعهد بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان، وهو ما أثمر عن تنظيم القافلة البيطرية المجانية لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر إحتياجاً ، ولا سيما المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على مدار 5 أيام .

وأكد المحافظ، أن التنسيق المسبق الجيد لإستقدام هذه القافلة ساهم فى حشد الكثير من المربين للإستفادة من هذه الحملات الفعالة والجادة.

من جانبه قدم الدكتور نادر رشاد شكره لمحافظ أسوان على تقديم الدعم والمساندة ، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح فعاليات القافلة البيطرية، الممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السادسة، وبمشاركة معاهد بحوث الصحة الحيوانية ، والإنتاج الحيوانى وبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأوضح أنه على مدار يومين نجحت القافلة فى الكشف والفحص المجانى وتقديم العلاج لأكثر من 1800 حالة ، وتم تقديم التجريع والتحصينات البيطرية المتنوعة، وستستكمل القافلة أعمالها لتنفيذ أعمال تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة ، وكذا تشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الصناعى للأبقار والجاموس، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج أمراض العجول، وتجريع الحيوانات ضد الطفليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفليات.

وأضاف أن القافلة نظمت ندوات إرشادية لصغار المربيين ، حول الاهتمام بالمخلفات الزراعية ، وكيفية الاستفادة منها لتغذية الحيوانات المختلفة، فضلاً عن عمل خرائط وبائية للأمراض التناسلية وأمراض العجول وإلتهاب الضرع فى رؤوس الماشية.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس القافلة البيطرية الدروع تعبيراً عن أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .

جهود

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بنادى أسوان الرياضى، بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى.

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 1300 فرصة عمل موزعة على 30 شركة .

ويأتي الملتقي فى إطار الجهود المبذولة لتغيير ثقافة الشباب للإتجاه نحو العمل الحر بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على البطالة ، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .