رئيس جامعة أسوان: مستشفياتنا تستقبل 2400 حالة يوميا بالعيادات الخارجية والطوارئ

قال رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان، إن مستشفيات الجامعة تستقبل 2400 حالة يوميا من المواطنين والوافدين من أبناء السودان الشقيق منهم 1000 حالة بأقسام العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الاستقبال والطوارئ، مشيرا إلى الدور الحيوي والخدمات الطبية التي تقوم به، حيث تضم 750 سريرا.

وأوضح عثمان، في بيان له اليوم الأحد، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام المكون من 4 طوابق بسعة 70 سريرا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء من محطة أكسجين مركزية منذ ثلاثة أشهر بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.



من جانبه.. أكد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان الدكتور محمد زكي الدهشوري، دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات خلال الفترة الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها على سبيل المثال افتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي).

وأضاف الدهشوري، أن المنشآت الطبية بمدينة أسوان الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة، على سبيل المثال مبنى مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة الجاري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم المركز 90 سريرا، بالإضافة إلى ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء تمهيدا لافتتاحه قريبا، لافتا إلى أن افتتاح مركز علاج الإدمان يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بأسوان.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان الدكتور محمد صلاح الدين إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرفة عمليات جراحية، وقاعات تدريس، واستراحة الأطباء.



وأفاد صلاح الدين بالانتهاء بنسبة كبيرة من تجهيز وإنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 90 سريرا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.