عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

أمطار خفيفه
أمطار خفيفه

شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، تساقط أمطار خفيفة، بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، فى طقس مفاجئ.

وسجلت درجات الحرارة فى المدينة السياحية العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة.

لإنقاذ حياة صديقه.. مصرع شخص صعقا بالكهرباء في أسوان

"100 يوم صحة".. محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية للعاملين بالديوان العام 

أمطار 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، قنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان أبو سمبل اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ