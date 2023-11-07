أمطار خفيفة على مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، تساقط أمطار خفيفة، بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، فى طقس مفاجئ.

وسجلت درجات الحرارة فى المدينة السياحية العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة.

أمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، قنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة .