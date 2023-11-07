"100 يوم صحة".. محافظ أسوان يتفقد أعمال القافلة الطبية للعاملين بالديوان العام 

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

قوافل

أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح بأنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة ، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى " ، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل .

جهود

وكان قد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التموين بمراجعة كافة الإجراءات والخطط اللازمة للتأكد من توفير المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية والمكملة وأيضاً الوقود والسولار وتوافرها بالكميات الكافية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

موجهاً مسئولى مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للتأكيد على توافر الأطقم البشرية وغيرها من المعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية وأيضاً الكميات المناسبة من الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة لنقل حالات الوفاة والتدخل السريع لإنقاذ المصابين من الأهالى والمواطنين ، علاوة على قيام مسئولى مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالتأكد من إتخاذ كافة التجهيزات لإقامة أماكن لإيواء المتضررين من الأزمات وضمان توفير كافة أوجه الدعم والرعاية المعيشية والمجتمعية اللازمة خلال فترة الأزمة.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة التنسيق مع قوات الدفاع الشعبى العسكرى لصقل الخبرات ومهارات الكوادر البشرية من خلال إستمرار تنفيذ وإجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري من أجل التدريب والوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية وإستعدادها للتعامل السريع والفعال مع حالات الكوارث والأزمات ، بجانب المرور الميدانى المستمر على المنشآت الحكومية وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات الصناعية والتجارية للمتابعة والإطمئنان على الإلتزام بتطبيق إجراءات الحماية والسلامة المهنية المطلوبة مع إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء الأمن والسريع لمختلف العاملين والمواطنين داخل هذه المنشآت في حالة حدوث أي طوارئ .