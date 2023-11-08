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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة؛ لاستكمال جهود التعامل الفوري مع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة الزراعية أو البناء التي يتم رصدها، سواء عبر منظومة المتغيرات المكانية، أو الصادر لها قرارات إزالة. 

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في ظل نجاح الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بشكل مميز، ومواصلة استعادة مساحات كبيرة مرة أخرى للرقعة الزراعية؛ للحفاظ على حق الشعب والدولة في أراضيه، وبما يسهم في استعادة هيبة الدولة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين. 

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التصالح في مخالفات البناء

وكلف اللواء أشرف عطية، بضرورة التنسيق بين أجهزة المحافظة وبين كل من “كلية الهندسة، والمركز الاستشاري بجامعة أسوان”؛ لاستكمال الملفات المتبقية من التصالح في مخالفات البناء، حيث وصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 14 ألفا و190 ملفا، بواقع 69%، من إجمالي 20 ألفا و600 ملف. 

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