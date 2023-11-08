محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى التموين بتكثيف جهود اللجان المشتركة لتشديد الرقابة التموينية والسيطرة على الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة بكل قوة وحزم للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وهو الذى يتوازى مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، والتعامل الفورى مع أى مركبات تصدر منها عوادم للحفاظ على البيئة من أى ملوثات، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سارقى مطابق الصرف الصحى للحد من هذه الظاهرة بشكل كامل.

الرقابة التموينية

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم الموافقة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء سوق كبير بمدينة كوم أمبو بما سيساهم بدوره فى القضاء على أكثر من 70٪ من الإشغالات والباعة الجائلين.

كما وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع الأجهزة المعنية للإستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التي تم إختيارها كمقار للجان الإنتخابية للإطمئنان على كفاءتها لتكون في جاهزية كاملة بشكل حضارى لإستقبال الناخبين.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

جهود

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح بأنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة ، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى " ، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل.