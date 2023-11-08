محافظ أسوان يوجه بوضع الحلول العاجلة للمطالب الجماهيرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على ضرورة قيام المسئولين بالجهاز التنفيذى بعرض أى مشكلة تحتاج إلى التدخل من المستوى الأعلى على المحافظ شخصياً لسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة والسريعة حيالها بما يصب فى تحقيق الصالح العام، ووضع الحلول العاجلة للمطالب الجماهيرية ، لأننا جميعاً نعمل لصالح المواطن.

وهو الذى يتواكب مع الدور المتميز الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى نقل نبض الشارع الأسوانى بشفافية كاملة من مشاكل وهموم للمسئولين، وفى مقدمتهم المحافظ لوضع الحلول الجذرية لها.

المطالب الجماهيرية

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

القوافل الطبية

وأكد اللواء أشرف عطية ، أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح أنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة ، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى "، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للتأكيد من توافر الأطقم البشرية وغيرها من المعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية وأيضاً الكميات المناسبة من الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة ، علاوة على قيام مسئولى مديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالتأكد من إتخاذ كافة التجهيزات لإقامة أماكن لإيواء المتضررين من الأزمات وضمان توفير كافة أوجه الدعم والرعاية المعيشية والمجتمعية اللازمة خلال فترة الأزمة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مواصلة التنسيق مع قوات الدفاع الشعبى العسكرى لصقل الخبرات ومهارات الكوادر البشرية من خلال إستمرار تنفيذ وإجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري من أجل التدريب والوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية وإستعدادها للتعامل السريع والفعال مع حالات الكوارث والأزمات .