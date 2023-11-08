محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جميع الأجهزة المعنية للإستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة بمتابعة ومراجعة كافة المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية التي تم إختيارها كمقار للجان الإنتخابية للإطمئنان على كفاءتها لتكون في جاهزية كاملة بشكل حضارى لإستقبال الناخبين.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

الانتخابات

هذا وقد شهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية ، والتى من بينها مشكلة تدفق كميات من المياه بقرية بنبان قبلى حيث كلف المحافظ بتشكيل لجنة ميدانية من كافة المختصين للقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائى ، كما تم عرض إنجازات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2023 ، والذى تم تنفيذ مشروعاته بنسبة 40 % بإجمالى إعتمادات 610.1 مليون جنيه .

وتم كذلك عرض مؤشر التنافسية لمحافظة أسوان لتقييم منظومة العمل فى مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى عرض موقف الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة والتى حققت معدلات إنجاز فى الكم التراكمى للمعاملات المتنوعة الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن موافقة المجلس التنفيذى على إطلاق أسم الشهيد عمرو شهاب عبد الحميد أبو النيل على مدرسة أسوان الرسمية المتميزة بمدينة أسوان الجديدة.

جهود

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى يتم تنظيمها للعاملين بالديوان العام ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأثناء إجراؤه للفحوصات الطبية بالقافلة للإطمئنان على جودة وكفاءة المستلزمات الطبية المستخدمة بها برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتورة أميمة إسماعيل مسئول المبادرات الرئاسية المتعلقة بالقطاع الصحى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، والدكتورة منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة.

أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

وأوضح بأنه يوجد 56 وحدة بالإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تقوم بتقديم خدمات المبادرات المتنوعة الخاصة بصحة المرأة ، والأمراض المزمنة " سكر وضغط وإعتلال كلوى " ، والأم والجنين لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها لمواطنى أسوان على الوجه الأكمل .