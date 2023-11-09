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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بنصر النوبة

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مشروع إنشاء محطة رفع الصرف بقرية مرواو بمركز نصر النوبة ضمن مشروع متكامل يخدم مدينة كلابشة وعدد ٨ قرى مجاورة.

وذلك فى إطار المشروعات الممولة من " صندوق تحيا مصر " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجمالى ١٤ مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بتكلفة إجمالية ٦٨٨،٥ مليون جنيه

منها ٣٢٠ مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و٣٢٣،٩ مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً ٤٤،٦ مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

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وقد رافق محافظ أسوان في جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب بمجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، و اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشه ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، وممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. 

استمع المحافظ لشرح عن محطة رفع مرواو ، والتى تخدم ٣ قري ، هي ماريا ومرواو وجرف حسين ، وتقع على مساحه ١٢٥ م٢ ، وتضم ٢ طلمبه طاقة كل منها ٦٨،٤ م٣ / ساعه ، وهى من ضمن ٤ محطات رفع يشملهم مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى ، والذى سيخدم مدينة كلابشة وقرى قورته و العلاقي ، و ماريا و مرواو ، و جرف حسين و أبوهور و المضيق ، وقرشه بتكلفه إجماليه ٣٠٧ مليون جنيه. 

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ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الضخم والذى يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، علاوة على محطات الرفع ، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ضمن ٧ مشروعات جارى تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية ٤٢٣،٦ مليون جنيه.

حيث تضم هذه المشروعات البنية التحتية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وأيضاً توصيل الصرف الصحى لعدد ٨ قرى ، وكذا إستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة ٤ قرى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، فضلاً عن دعم ٤ قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة .

 

 

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