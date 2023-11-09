محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بمركز نصر النوبة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالى ٣١٣ مشروع بتكلفة ٣،٣ مليار جنيه تخدم حوالى ١٥٠ ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

يأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وقد رافق المحافظ خلال جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب بمجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة ، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة ، بجانب مسئولى القيادات التنفيذية.

حياة كريمة

وشهدت الجولة الميدانية إستجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين ، كما أنه عقب إستماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى توجيهاته للمسئولين بدخول جميع المشروعات التى تم الإنتهاء منها التشغيل التجريبى مع الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة لرفع جودة الخدمات الجماهيرية.

وشدد المحافظ على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية ، مع تنفيذها بمستوى التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين ، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور ، وإستهل محافظ أسوان جولته بمركز الخدمات الجماهيرية بقرية الدكة، والذى بدأ التشغيل التجريبى له بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، وعلى مساحة ٦٠٠ م ٢ ليساهم في تقديم الخدمات المختلفة لأكثر من ١٧ ألف نسمة داخل ٥ توابع هى كشتمنة شرق ، وكشتمنة غرب ، ودهميت وإمبركاب ودابود.

جهود

حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية ، ويأتي تنفيذه ضمن ٣١ مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، كما تفقد اللواء أشرف عطية نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو ، والتى شهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنسبة ١٠٠ ٪ وبتكلفة ١،١ مليون جنيه وتضم ٢ سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، بجانب أهالى مدينة كلابشة وقروى قورته.

وعقب ذلك أفتتح محافظ أسوان مدرسة مرواو الإبتدائية ، والتي تضم ٢١٨ طالب وطالبة منهم ١٩٣ طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية موزعين على ٦ فصول ، علاوة على ٢٥ طالب وطالبة بمرحلة رياض الأطفال موزعين على ٣ فصول ، فيما قام أشرف عطية بزيارة مركز الأمومة والطفولة بقرية قورته على مساحة ١١٨٠ م2 ، وبتكلفة ١٢ مليون جنيه حيث يضم عدد من الخدمات وهى حضانة للطفل ، وعيادة تنظيم أسرة ، ومركز علاج طبيعى ، وصالة ألعاب رياضية علاجية ، وورشة تدريب فتيات ، وفصل لمحو الأمية ، بجانب مركز موده ، ومركز حماية الطفل ، ومركز تخاطب.

وأثناء جولته التفقدية قام عطية بتفقد مركز شباب قورته ثان ، والذى يضم مبنى إدارى وملعب خماسى بتكلفة تصل لحوالى ٦ مليون جنيه ، كما تفقد محافظ أسوان بمركز الخدمات الجماهيرية بقرية قورته ثان ، والذى شهد التشغيل التجريبى له بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، وعلى مساحة ٦٠٠ م ٢ ، بينما أختتم المحافظ جولته الميدانية بزيارة المركز الشامل لذوى الإحتياجات الخاصة بمدينة نصر النوبة والذى يضم أقسام العلاج الطبيعى والتخسيس ومكتب التأهيل والحضانة ، بالإضافة إلى أقسام الداخلى بنين وبنات ، فضلا عن ورش النجارة والزخرفة والمشغل .