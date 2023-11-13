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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستقبل نائب عمدة مدينة تشانغ تشون الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شانغ كوى نائب عمدة مدينة تشانغ تشون بدولة الصين الصديقة ، والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية.

 

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية والإستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى ، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء. 
 

 

الوفود الدبلوماسية 

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بهذه الزيارة من إحدى المدن الصينية العريقة لعروس المشاتى مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وما تمتلكه من لوحة وبانوراما جمالية ، وهوية بصرية متميزة ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم. 

وأكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة . 

وطالب اللواء أشرف عطية بأهمية أن يتم تحويل كافة الأفكار والمقترحات التى تم إستعراضها لتعزيز أطر التعاون فى مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية والزراعية والسياحية والصناعية والعلمية والثقافية والفنية والبنية التحتية إلى واقع فعلى ملموس لتحقيق المردود الإيجابى من هذا اللقاء ، متمنياً بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين أسوان ومدينة تشانغ تشون لتعميق أوجه التبادل وتعظيم فرص نقل الخبرات ، والإستغلال الأمثل لكافة المقومات والمزايا والحوافز المتنوعة. 

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جهود 

ومن جانبه أشاد شانغ كوى بحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، فضلاً عن اللمسات الجمالية التى شهدها فى كل مكان ، وهو ما يجعلنا نفتخر ونعتز بتفعيل أوجه التعاون مع أسوان ، موضحاً بأن هناك الكثير من المحاور والنقاط التى سنعمل على تعزيزها سواء المتعلقة بتنمية وإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وتخطيط المدن الجديدة والتخلص من الصرف الصحى بشكل آمن أو غيرها. 

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان ونائب عمدة مدينة تشانغ تشون بتبادل الدروع والهدايا التذكارية وذلك تقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين. 

هذا وقد قام الوفد الصينى بزيارة لعدد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية ، والتى شملت السد العالى وجزيرة النباتات وكلية الهندسة بجامعة أسوان ، ومصنع الجرانيت .

https://www.elbalad.news/5961708

https://www.elbalad.news/5961700

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