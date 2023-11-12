محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة.. ويستعرض دعم القطاع السياحي

أشاد محافظ أسوان أشرف عطية، بالجهود التى تقوم بها لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين، لاسيما فى ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أشرف عطية - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم /الأحد/ - رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد، بحضور السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية فى مصر والمهتمة بالقطاع السياحى سونيا ديسنيا، والعضو المنتدب أمجد هلالى، وعضو مجلس الإدارة أشرف هلالى، فضلاً عن مديرة الشركة سمر عدلان، ومدير العلاقات العامة بالشركة المهندس إبراهيم جلق، وبإدارة التعاقدات نهى عدلى، ونيفين جرجس.

تناول اللقاء استعراض الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن تناول ما قام به الوفد من زيارة لمشاريع هيئة تنمية الصعيد، والتى تقام على أرض أسوان بإشراف من رئيس هيئة تنمية الصعيد شريف صالح.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة أحوال قطاع السياحة بالمحافظة، كما تم الاتفاق على ورش عمل لتطوير القطاع السياحى بشكل عام لتقديم أفضل الخدمات لجميع السياح وعرض خدمات الشركة الإيطالية اللوجستية لتطوير مجال السياحة فى إدارة الفنادق والمنشآت العامة.

وأوضح محافظ أسوان، أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين، وغير الجادين فى السداد أو من قام بتغيير النشاط.

فيما أعرب رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة، عن شكره للمحافظ، على التعاون البناء والمثمر مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية نسعى جاهدين بالتكاتف والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات والجهات المختصة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وهو ما تم تنفيذه من خلال تنظيم 21 موجة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتربية والتعليم، أعرب المحافظ عن شكره للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى فى كافة المجالات التعليمية والمجتمعية، مؤكداً خلال لقائه، اليوم بوفد وزارة التربية والتعليم بقيادة رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام الدكتورة رانده شاهين، على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح فعاليات ورشة العمل التى تنفذها حاليا الوزارة بأسوان، والتى تستهدف التوعية التعليمية والمجتمعية وزيادة الوعى بأهمية جمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، ووضع الحلول الإيجابية لإعادة تدويرها إلى منتجات صالحة للاستخدام بصورة صحية آمنة، وهو الذى يتكامل مع قيام وفد الوزراء وشركاء النجاح من الجهات المانحة بإعداد دراسة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بأسوان لخفض معدلات التلوث، خاصة من البلاستيك، ليتم الاستغلال الأمثل لهذا المشروع، لاسيما فى ظل توافر الأرض المقام عليها المصنع، ويحتاج فقط إلى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على ظاهرة النباشين بشكل كامل.

وشهد اللقاء حضور مسؤول بالمكتب الفني للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن عبد العزيز، ومدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفى، بجانب ممثلي معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل.

من جهتها قامت الدكتورة رانده شاهين والوفد المرافق لها باستعراض الأنشطة المتنوعة التى يتم تنفيذها داخل ورشة العمل على يد كوكبة من المعلمين والمعلمات بأسوان، وممثلين من مكتبة الإسكندرية لنقل الخبرات ورفع الكفاءات، ومن أبرز ما تم عرضه بورش العمل أفكار متنوعة عن إعادة التدوير بالنسبة للمراكب المستهلكة وتبطينها بالمواد البلاستيكية الناتجة من التدوير، والعمل على إعادة تسيرها فى نهر النيل مرة أخرى كمراكب صديقة للبيئة، ليختتم ذلك بتنظيم معرض يوم الثلاثاء القادم يضم حصاد ونتاج ما تم تنفيذه فى ورش العمل من المنتجات المختلفة.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان والوفد تقديراً للتعاون والدعم المتواصل بين الجانبين .

وفي سياق آخر، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، كلف محافظ أسوان، اليوم، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتفقد الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع الإسكان المتميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد، بمدينة أسوان، وذلك بمرافقة مديرى الإسكان والحدائق والكهرباء، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الشركات المنفذة، ورئيس حى جنوب مدينة أسوان.

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد، خلال الجولة، على تكثيف الجهود المبذولة مع ضرورة تواجد مسئولين الجهات المعنية للمتابعة على مدار الساعة ورصد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من أجل ضمان الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية خلال يومين على الأكثر وذلك بالنسبة للأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى وأعمال تنسيق الموقع العام وإضافة المكون الأخضر بما يتضمنه من زراعة للأشجار وأحواض الزهور المناسبة لإضفاء الوجه الجمالي اللائق بمحيط المسجد تمهيداً لافتتاحه حيث يقام على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 9 ملايين جنيه، علاوة على الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الرئيسى لمحور 2 بالتجمع الثانى بالقرب من المسجد فى المسافة بطول 600 متر وعرض 16 مترا بدلاً من 11 مترا مكلفة بسرعة الانتهاء من عمل البلدورات والأرصفة على جانبى المحور 2 مع الاهتمام برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق داخل المشروع وخاصة على جانبى الطرق الرئيسية.

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة الانتهاء من أعمال مد خطوط وكابلات الاتصالات وإعادة الشئ لأصله بمختلف مسارات العمل، بجانب تكليف إدارة الاستثمار بالتنبية على الحاجزين وأصحاب المحلات بالمول التجارى بالتجمع الثانى للبدء فى تشغيلها بأقرب وقت على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة لسحب هذه المحلات فى حالة التأخير أو التقاعس.

وأعطت نائب المحافظ تعليماتها بسرعة عمل لوحة تعريفية بأبعاد وأشكال ديكورية مناسبة لتكون واجهة لائقة لمدخل المشروع، بجانب الالتزام بتنفيذ أعمال النظاقة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وبين العمارات السكنية بشكل دورى، وهو الذى يتوازى مع المرور الميدانى اليومى للمتابعة ومنع حدوث أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى، فضلاً عن ضرورة تحرير المحاضر الفورية للمخالفين ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.