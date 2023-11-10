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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. إنطلاق فعاليات القافلة الدينية الدعوية بقرية المنشية بكوم أمبو

قافلة توعوية بأسوان
قافلة توعوية بأسوان

تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلقت اليوم الجمعة فعاليات القافلة الدعوية بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو ضمن سلسلة تنفيذ برنامج القوافل الدينية والدعوية، والتى تأتى فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محنود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن القافلة الدينية إستهدفت إدارة أوقاف كوم أمبو حيث شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف ، وتهدف القافلة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيداً عن الأفكار الهدامة لنواصل ملحمة تحقيق البناء والإنجاز فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

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قافلة توعوية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن القافلة زارت مسجد الإمام على بن أبى طالب بقرية المنشية وسط إقبال كبير من أهالى القرية ، وتضمنت إلقاء خطبة الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية. 

وبالتوازى مع ذلك شهدت إدارة كوم أمبو أيضاً عقد البرنامج التثقيفى للطفل، وكذا عقد مقرأة الأئمة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب بقرية العتمور المستجد بحضور فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل الوزارة، والشيخ أحمد حسن حمدان مدير الدعوة والمراكز الثقافية. 

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والإقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية. 
 

جهود 

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم تصعيد 379 مشروع للمنافسات النهائية.

وأكد المحافظ على أن هذا التمثيل المشرف للمحافظة فى مؤتمر عالمى يرفع أسم أسوان عالياً على المستوى الدولى ، ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة للتحفيز والتشجيع لأصحاب المشروعات المختلفة للإستفادة من أفكارهم الإبداعية. 

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