تعليم أسوان تعلن عن منصة البث المباشر للمواد الدراسية من الرابع الابتدائي لـ الثالث الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن تشغيل منصة البث المباشر التابعة لمحافظة أسوان لبث المواد الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي من خلال معلمين أكفاء ومميزين وتحت إشراف توجيه المواد الدراسية.

ورابط منصة البث المباشر وجداول عرض المواد الدراسية للمراحل التعليمية على النحو التالي ، ويمكن للطالب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الTeams ، عبر الرابط التالي:

https://livestream.moe.gov.eg

البث المباشر

وفريق التطوير والمسئولين على البث هم داليا عزالدين، ومحمد محمود حسين، وفاطمة الزهراء حسين، وعلى إبراهيم ، وبإشراف من مدير التطوير بمديرية التربية والتعليم بأسوان توفيق صابر .

ويتم ذلك تحت رعاية محافظ أسوان ، وبتوجيهات من عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، وتنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي للتطوير التكنولوجي بالوزارة.

وكان قد قام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جائزة المركز الأول التي فازت بها المحافظة عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ليتأهل هذا المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات.

جهود

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالي 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية.

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم تصعيد 379 مشروع للمنافسات النهائية.