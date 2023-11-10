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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادرون باختلاف في أسوان يشاركون في البرنامج الرئاسي أهل مصر بالإسكندرية

قادرون باختلاف بأسوان
قادرون باختلاف بأسوان

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب شئون القبائل للمحافظات الحدودية رحلة لمحافظة الإسكندرية ضمن البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية ضمن البرنامج الرئاسى ( أهل مصر ) الفوج الثانى لذوي الهمم.

ويأتى ذلك ضمن البرامج المنفذة تحت إشراف الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان متمثلة في الإدارة العامة الشباب.

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وتابع ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة تفاصيل برنامج الزيارة، ووجه كل من أفراح سيد وكيل الشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب مهمة الإطمئنان الدائم على أبناءنا من ذوي الهمم المشاركين في هذا الحدث. 

وقال ناصر سليم إن برنامج الزيارة يشمل زياره القاعدة البحرية رأس التين، وجوله حرة فى محطة الرمل والمنشية، فضلاً عن زيارة مكتبة الإسكندرية. 

وكان قد قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جائزة المركز الأول التى فازت بها المحافظة عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات.

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