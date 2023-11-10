شركة أسوان : قطع المياه عن عدد من المناطق مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع مياه الشرب عن عزب كيما بأسوان، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تطهير رافع صرف صحى رقم 10 بكيما.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى أن أعمال تطهير رافع صرف صحى رقم 10 بكيما سيترتب عليها قطع المياه عن عدد من المناطق وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة مساء غداً الجمعة الموافق 10 /11/2023 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 11/11/2023 .

مياه الشرب

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالى 22 حالة على مساحة 19 قيراط ، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع الإصلاح الزراعى بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 6559 م2 عبارة عن مبانى على أراضى زراعية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 12 حالات تعدى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان منها 6 حالات بنطاق قروى أبو الريش بإشراف من مساعد مدير الأمن، وأيضاً محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وجابر فتحى رئيس القرية، وفنى الإدارة الزراعية.

كما تم إزالة 6 حالات أخرى بمنطقة المحاجر، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص بمناطق الجوزيرة وحى الرضوان بمساحة 1700 م2 بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسئولى حى جنوب برئاسة علاء آدم رئيس الحى، وتم إيقاف أعمال بناء بنطاق حى غرب بقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.

جهود

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ 4 قرارات إزالة بنطاق قرى بلانة وأبو سمبل بإجمالى مساحة 1069 م2، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإشراف من نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية والبناء بمساحة 9 آلاف و 710 م2 منها 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة ، و 5 حالات للتعدى على أراضى زراعية.