رئيس الوزراء يسلم محافظ أسوان جائزة المركز الأول لمشروع مسرعات رائدات الأعمال

قام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جائزة المركز الأول التى فازت بها المحافظة عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والإقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية.



رائدات الأعمال

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم تصعيد 379 مشروع للمنافسات النهائية.

وأكد المحافظ على أن هذا التمثيل المشرف للمحافظة فى مؤتمر عالمى يرفع أسم أسوان عالياً على المستوى الدولى ، ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذى يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة للتحفيز والتشجيع لأصحاب المشروعات المختلفة للإستفادة من أفكارهم الإبداعية.

ولفت إلى أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدى والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره أيضاً لفريق العمل الذى شارك بجد وإخلاص وتفانى فى التقييم لكافة المشروعات التى تنافست فى محافظة أسوان بالمبادرة بواقع 55 مشروع بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبجهد مخلص من منسقى المحافظة أسماء محمود، وأسماء برجاس، ودينا إبراهيم، ومنى عبد العزيز ، وغيرهم الكثير.

تصعيد

وأوضح المحافظ بأنه تم تصعيد 16 مشروع عن محافظة أسوان للمشاركة فى المنافسات النهائية، ووصل للتقييم فى المرحلة الأولى 6 مشروعات وهى مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ضمن فئة مشروعات المرأة ( الفائز بالمركز الأول لهذا العام بالمبادرة على مستوى الجمهورية) ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية، وتقوم منهجية هذا المشروع على تحقيق النتائج الميدانية والإنتقال من المسئولية المنفردة للمحافظة إلى مسئولية الفرق المشتركة بالمسرعات.

هذا بالإضافة إلى مشروع السياحة المستدامة ضمن فئة المشروعات الكبيرة ، ومشروع بنك الأشجار ضمن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع مبيد كهربى أخضر ذكى ضمن فئة المشروعات الصغيرة، ومشروع إصيص الزراعة الذكى ضمن فئة مشروعات الشركات الناشئة، ومشروع مبادرة المشاركة المجتمعية لخفض التلوث بنهر النيل بأسوان ضمن فئة مشروعات غير هادفة للربح.

والجدير بالذكر بأنه تم إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس الوزراء رقم 2738 لسنة 2023، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولى والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة ومختلف الجهات المعنية من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، ولجنة تنظيمية برئاسة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية للشراكات والمبادرات الإستراتيجية.