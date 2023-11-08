تدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية في أسوان مجانا

تواصل مديرية العمل بمحافظة أسوان؛ تنفيذ خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2024، عن طريق مركزي التدريب الثابتة والمتنقلة.

وتتابع المديرية تنفيذ برنامج التدريب المهني المجاني بمركز منطقة المحمودية، وذلك لتدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية، في إطار التعاون برنامج الأغذية العالمي "WFP"، وكذلك تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج على مهن "صيانة المحمول وشاشات الكاميرات والمراقبة والريسيفر، في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم قطاع التعليم الفني، وأيضا برامج تدريبية على كهرباء السليسون والسباكة الصحية بالوحدة التدريبية المُتنقلة بمركز نصر النوبة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إنجاز الهدف من التدريب المهني في خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، والتي يتم تنفيذها عن طريق الإدارة المركزية للتدريب المهني، والمديريات في جميع المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مُستقبلك".

من جانبه، حث فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، شباب المحافظة من الجنسين على سرعة التقديم في دورات التدريب المهني المجانية، موضحاً أنه يمكن الالتحاق بتلك البرامج المجانية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت أو إدارة بحوث العمالة والتدريب الموجودة بمقر المديرية، لمن هُم فى سن 18 إلى 40 سنة،حيث يحصل المتدربون فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

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