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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات إنشاء المدارس الجديدة

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات إنشاء بعض المدارس التعليمية وذلك فى إطار تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية. 

رافق نائب المحافظ عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبد الهادى عبد اللطيف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والمهندسين التنفيذين ، ورئيس قرى غرب أسوان. 

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جولات ميدانية

 بدأت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها فى قرية غرب أسوان بتفقد مشروع إنشاء مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بتكلفة 10 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ فيها 70% حيث تقع على مساحة ٢١٣٢م٢ عبارة عن دور أرضى و٤ أدوار علوية تضم ٩ فصول دراسية ، بجانب مبانى إدارية ومخازن ، وورش فنية، ودورات مياه ، ومساحات لتوسعات مستقبلية. 

ووجهت بمواصلة الجهود للإنتهاء من الأعمال المتبقية لتكون المدرسة جاهزة للتسليم فى أول شهر يوليو القادم ، وقد واصلت نائب المحافظ جولتها بتفقد مدرسة عبد العظيم فضل الابتدائية والتى تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وتتكون من 5 طوابق تضم 16 فصل دراسى ، بالإضافة إلى مكاتب إداريه وقاعات أنشطة ودورات مياه.

وأشادت الدكتورة غادة أبو زيد بمستوى التشطيبات النهائية لأعمال الكهرباء والدهانات والصرف الصحى ، مشددة على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم الإبتدائى للبدء فى تجهيزها بالأثاثات اللازمة تمهيداً لإفتتاحها فى مطلع الشهر القادم. 

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واختتمت نائب المحافظ جولتها الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بمشروع إنشاء مجمع المدارس بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان حيث تقع المرحلة الأولى على مساحة 5900 م2 عبارة عن دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة 27مليون جنيه ، وتضم 28 فصل دراسى ومكاتب إداريه ودورات مياه حيث حرصت نائب المحافظ على التعرف على نسب التنفيذ التى وصلت إلى ٤٥% ، بالإضافة إلى الإطلاع على التخطيط والرسومات الهندسية للمشروع.

وكلفت بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة للبدء فى تنفيذ باقى المراحل الإنشائية والإنتهاء من المشروع بالكامل ليكون مجمع متكامل للمدارس يضم المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية وأيضاً مرحلة رياض الأطفال .

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