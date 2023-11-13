محافظ أسوان يبحث مع نائب عمدة مدينة تشانغ تشون الصينية التعاون المشترك

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتي تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان اليوم، الاثنين، مع نائب عمدة مدينة تشانغ تشون بدولة الصين شانغ كوى، والوفد المرافق له وذلك بحضور مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية الدكتور أحمد فرمان.



أعرب أشرف عطية بترحيبه بهذه الزيارة من مسئول إحدى المدن الصينية العريقة، لعروس المشاتي مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من لوحة وبانوراما جمالية، وهوية بصرية متميزة، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحي بها وهو الذي يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.

طالب المحافظ بأهمية أن يتم تحويل كافة الأفكار والمقترحات التى تم استعراضها لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والسياحية والصناعية والعلمية والثقافية والفنية والبنية التحتية إلى واقع فعلى ملموس لتحقيق المردود الإيجابي من هذا اللقاء، متمنياً بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع توأمة بين أسوان ومدينة تشانغ تشون لتعميق أوجه التبادل وتعظيم فرص نقل الخبرات، والاستغلال الأمثل لكافة المقومات والمزايا والحوافز المتنوعة.



من جانبه أشاد شانغ كوى بحفاوة الاستقبال من المحافظ، فضلاً عن اللمسات الجمالية التي شهدها في كل مكان، وهو ما يجعلنا نفتخر ونعتز بتفعيل أوجه التعاون مع أسوان، موضحاً بأن هناك الكثير من المحاور والنقاط التي سنعمل على تعزيزها سواء المتعلقة بتنمية وإدارة الموارد الطبيعية والبنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وتخطيط المدن الجديدة والتخلص من الصرف الصحي بشكل آمن أو غيرها.



وفي نهاية اللقاء قام المحافظ ونائب عمدة مدينة تشانغ تشون الصينية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية وذلك تقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين.



تجدر الإشارة إلى أن الوفد الصينى قام بزيارة لعدد من المزارات والمناطق السياحية والأثرية والتي شملت السد العالي وجزيرة النباتات وكلية الهندسة بجامعة أسوان، ومصنع الجرانيت.