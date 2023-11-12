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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى أسوان الجامعى تستعد لأكبر قافلة طبية مجانية للعيوب الخلقية

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان بأنه تم إقامة جلسات تحضيرية لاستقبال حالات التشوهات والعيوب الخلقية بمستشفى أسوان الجامعي تمهيداً لتنظيم وإقامة أكبر قافلة طبية مجانية للعيوب الخلقية والتشوهات ما بعد الإصابات والحروق بقسم جراحة التجميل والإصلاح

وتقام فعالياتها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

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قافلة طبية 

وتحت إشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور محمد صلاح الدين القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل والوجه والكفين. 

وأضاف الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان أنه في إطار القوافل الطبية التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان تعد قافلة الشفة الأرنبية لرسم البسمة علي وجوه الأطفال أحدي القوافل الطبية المجانية التي تنظمها جامعة أسوان سنويا لخدمة المرضي من الأطفال بصعيد مصر.

فيما أشار الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلى أنه ستبدأ فاعليات القافلة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل عام 2023م وذلك بإجراء العمليات الجراحية لجميع الأطفال المحتاجين لشق سقف الحلق والشفة الأرنبية ويأتي هذا المجهود المبذول والمستمر لدعم العلاج الطبي وتيسيره على المواطنين والمقيمين بالمحافظة وما حولها. 

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جهود 

واستمرارا للقوافل الطبية التي تقدمها جامعة أسوان للمرضى من الأطفال الذين يحتاجون إلي هذه الرعاية الصحية والجراحية بقسم جراحة التجميل والإصلاح وتقام القافلة كل عام تحت عنوان إصلاح العيوب الخلقية للأطفال والتشوهات وما بعد الإصابات وعيوب الجهاز التناسلي الخارجية، وجراحات اليد، وتعد القافلة مجانية كشفًا وعلاجًا للجميع مرضي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل والوجه والكفين أنه سيقام عقب انتهاء أعمال القافلة مؤتمر علمي طبي بعد القافلة مباشرة لمناقشة هذه العيوب والاصابات بالحالات وكيفية علاجها مع تبادل الخبرات والعمل علي تحفيز العمل الطبي والأكاديمي بقسم جراحة التجميل وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين شباب الأطباء والمختصين في جراحات التجميل. 

 

 

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