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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العروسة ورصدخان والنداهة والهروب من الموت.. عروض نوادي المسرح بثقافة أسوان

أنشطة ثقافية بأسوان
أنشطة ثقافية بأسوان

شهدت لجنة مناقشات ومشاهدات عروض نوادى المسرح وهم الناقد والمؤلف مجدى الحمزاوى، المخرج أسامه عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد وأميرة والى إداري، في إطار الموسم المسرحي لعروض نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى

 

وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة أسوان يوسف محمود، الكاتب أحمد أبو خنيجر وعدد من مخرجى ثقافة أسوان، أربعة عروض لمدة يومين ، وقد شهدت فى اليوم الأولى عرض "العروسة" أداء حركى صامت لفرقة قصر ثقافة كوم امبو، تأليف وإخراج علي عبد الجواد.

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نوادى المسرح

وتدور أحداث العرض حول عروسة ماريونت تستيقظ على خشبة المسرح مستلذة ببهجتها التى ارتسمت على هيئة رقصات، لكنها تكتشف وجود شخص، وانها مسلوبة الارادة لا تستطيع الحراك بدونه، وتحاول التخلص منه عدة مرات بسبب العنف الذى يظهر به إلى أن تنجح العروسة فى التخلص من خيوطها، كما تدرك العروسة إدراكًا تامًا أن لحظة تخلصها من القيود هى لحظة موتها وتصر على ما تفعل. 

 

والعرض الثانى "النداهة" عرض أداء حركى صامت لفرقة قصر ثقافة اسوان، تأليف نسرين نور، تصميم وإخراج أحمد جمعة، تدور أحداثه حول الصراع الداخلى للفرد، ومصير النهايات الحاسمة من خلال ثلاثة شخصيات، الفتاة ودرجة تحقيق الكونية الفردية، الفلاح والتغيير الذى يحدث له عندما يذهب إلى المدينة، الشاب ومحاولة الوصول للأعلى، وتتمثل النداهتين فى الاغواء والحقيقة التى يهرب منها الفرد.

 

وفى اليوم الثانى شاهدت اللجنة عرض عرض "الهروب من الموت" تأليف هانى مهران، إخراج هانى جمال، تدور أحداث العرض حول الصراع ما بين تقدم التكنولوجيا فى حياتنا وتقنين القانون لها، وتأثيرها فى حياتنا الطبيعية بعد ظهور الريبورت واستخدامه فى الحياه لينافس العنصر البشرى، فى كثير من الأمور الحياتية والصناعية، والاعتماد على الإنسان الألى فى كل المجالات والسيطرة على العالم.

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أنشطة ثقافية

يدور كل ذلك فى إطار المتافيرس وهو العالم الافتراضى 3D، ويتم عرض ذلك فى عمل درامى ورؤية إخراجية يعرض فيها المخرج بهذه الاحداث بعد مرور ٤٠٠ سنة لتأثير التكنولوجيا على البشر. 

 

وأعقبه عرض "رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، إخراج احمد عبدالرحمن، وهو عرض مركب له طرحين حيث الطرح الواقعى من حيث قصة الاحفاد واقتتالهم وصراعاتهم وتآمرهم من اجل الانفراد بكنز ابن غانم، وطرح غيبي روحاني متمثل في رحلة ابن غانم لفك طلاسم الكنز للانفراد به، والعامل المشترك بين الطرفين هو فكرة الطمع والجشع بداخل الانسان عمومًا وهي ما ستؤدي به الي التهلكة، بالإضافة الي اشتباك النص مع عدة موروثات دينية إسلامية متمثلة في خسف الله بكنز قارون وموروثات شعبية متمثلة في الطلاسم والسحر الأسود والرصد “ حارس الكنوز. 

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