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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية

صدى البلد

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات المؤتمر السنوى لمنظمة المرأة فى مجال الطاقة النووية فى دورته الثلاثين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  وبحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية ، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والدكتورة دومنيك ميلو رئيس الجمعية العالمية للمرأة فى مجال الطاقة النووية ، والدكتورة سميرة قراعة رئيس المؤتمر ، والأستاذ الدكتور بهيئة الطاقة الذرية و نخبة من السفراء والخبراء المختصين بالطاقة النووية. 

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الطاقة النووية 

ورحب اللواء أشرف عطية بإستضافة أسوان لهذا المؤتمر الحيوى ، الذى يعقد لأول مرة فى مصر ، ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة فى كافة المجالات على أرض عروس المشاتى.

وأكد المحافظ على الدور الهادف الذى تقوم به منظمة " المرأة فى الطاقة النووية " من جهود عظيمة لتعظيم وتشجع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية ، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء فى قطاع الطاقة النووية العالمى. 

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك يأتى متواكباً مع الإهتمام الكبير والغير مسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يحرص دائماً على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

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جهود وأنشطة 

وتابع اللواء أشرف عطية: فى محافظة أسوان سعينا منذ تولى المسئولية على الإهتمام بالمرأة الأسوانية وتوليها للعديد من المناصب القيادية ، كما حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة ، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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