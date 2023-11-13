محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية "الأفرا"

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية " الأفرا " ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى للأفرا ، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا.

وأيضاً الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، وبحضور عدد من السفراء وممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ورؤساء وأعضاء لجان الأفرا ، فضلاً عن نخبة متميزة من العلماء والباحثين.

الوكالة الإفريقية

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان شهدت فى ستينيات القرن الماضى تنفيذ أول مشروعات الطاقة من خلال إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء بأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى ، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المحطات الشمسية ببنبان وفارس لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر وإفريقيا عبر العصور بمقوماتها وثرواتها المتعددة.

وأشار أشرف عطية إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، وهى تحظى بإستضافة فعاليات هذا الإجتماع الهام على أرضها مما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الطاقة

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى فى الأفرا عن ترحيبه بضيوف مصر ، وهم مسؤولين رفيعى المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولاسيما رئيس قطاع أفريقيا بإدارة التعاون الفنى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور شوكت عبد الرازق مدير شعبة التعاون التقنى لأفريقيا ، إلى جانب رئيس قسم التعاون التقني في أفريقيا ، وممثلين عن أمانة الوكالة.

وتابع بأن حضور كبار المسؤولين من الوكالة فى هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية اللذين توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي فى قارة أفريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع أنحاء القارة السمراء .

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية.