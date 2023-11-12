عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد معدلات التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المميز بحى العقاد

جانب من جولة نائب
جانب من جولة نائب المحافظ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع الإسكان المتميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد ، وذلك بمرافقة مديرى الإسكان والحدائق والكهرباء ، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الشركات المنفذة ، ورئيس حى جنوب مدينة أسوان

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز داخل المشروعات الجارية ، مع تلافى مختلف الملاحظات والتوجيهات المرصودة فى الجولات الميدانية. 
 

محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة

محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة.. ويستعرض دعم القطاع السياحي

حى اللوتس 

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على تكثيف الجهود المبذولة مع ضرورة تواجد مسئولين الجهات المعنية للمتابعة على مدار الساعة ورصد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من أجل ضمان الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية خلال يومين على الأكثر وذلك بالنسبة للأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى وأعمال تنسيق الموقع العام وإضافة المكون الأخصر بما يتضمنه من زراعة للأشجار وأحواض الزهور المناسبة لإضفاء الوجه الجمالى اللائق بمحيط المسجد. 

ويأتى ذلك تمهيداً لإفتتاحه حيث يقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه ، علاوة على الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الرئيسى لمحور 2 بالتجمع الثانى بالقرب من المسجد فى المسافة بطول 600م وعرض 16 م بدلاً من 11 م.

مكلفة بسرعة الإنتهاء من عمل البلدورات والأرصفة على جانبى المحور  2 مع الإهتمام برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق داخل المشروع وخاصة على جانبى الطرق الرئيسية. 

عقد دورة عن تقنين أراضي الدولة في أسوان

مستشفى أسوان الجامعى تستعد لأكبر قافلة طبية مجانية للعيوب الخلقية

جهود 

كما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة الإنتهاء من أعمال مد خطوط وكابلات الإتصالات وإعادة الشئ لأصله بمختلف مسارات العمل ، بالإضافة إلى تكليف إدارة الإستثمار بالتنبية على الحاجزين وأصحاب المحلات بالمول التجارى بالتجمع الثانى للبدء فى تشغيلها بأقرب وقت على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة لسحب هذه المحلات فى حالة التأخير أو التقاعس.

كما أعطت نائب المحافظ تعليماتها بسرعة عمل لوحة تعريفية بأبعاد وأشكال ديكورية مناسبة لتكون واجهة لائقة لمدخل المشروع ، بجانب الإلتزام بتنفيذ أعمال النظاقة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وبين العمارات السكنية بشكل دورى. 

وهو الذى يتوازى مع المرور الميدانى اليومى للمتابعة ومنع حدوث أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى ، فضلاً عن ضرورة تحرير المحاضر الفورية للمخالفين ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة

ترشيحاتنا

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين في غزة

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة يفضح أكاذيب الاحتلال بشأن تزويد المستشفى بالوقود

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

ميناء القاهرة الجوي: لم يتم تسريب أي بيانات من الهجوم السيبراني على موقعنا اليوم

بعد تراجعه عالميا .. سعر الذهب في الإمارات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حوادث الطيران الأكثر دموية في التاريخ .. قصة الرحلة السعودية 763

أسد يهرب من سيرك ويتجول في شوارع قرية إيطالية.. شاهد ماذا حدث؟

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

كيفية إيقاف تساقط الشعر

فيديو

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ