نائب محافظ أسوان تتفقد معدلات التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المميز بحى العقاد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع الإسكان المتميز "حى اللوتس" بمنطقة العقاد ، وذلك بمرافقة مديرى الإسكان والحدائق والكهرباء ، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الشركات المنفذة ، ورئيس حى جنوب مدينة أسوان.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز داخل المشروعات الجارية ، مع تلافى مختلف الملاحظات والتوجيهات المرصودة فى الجولات الميدانية.



حى اللوتس

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على تكثيف الجهود المبذولة مع ضرورة تواجد مسئولين الجهات المعنية للمتابعة على مدار الساعة ورصد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من أجل ضمان الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية خلال يومين على الأكثر وذلك بالنسبة للأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى وأعمال تنسيق الموقع العام وإضافة المكون الأخصر بما يتضمنه من زراعة للأشجار وأحواض الزهور المناسبة لإضفاء الوجه الجمالى اللائق بمحيط المسجد.

ويأتى ذلك تمهيداً لإفتتاحه حيث يقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه ، علاوة على الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الرئيسى لمحور 2 بالتجمع الثانى بالقرب من المسجد فى المسافة بطول 600م وعرض 16 م بدلاً من 11 م.

مكلفة بسرعة الإنتهاء من عمل البلدورات والأرصفة على جانبى المحور 2 مع الإهتمام برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء بمختلف المناطق داخل المشروع وخاصة على جانبى الطرق الرئيسية.

جهود

كما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة الإنتهاء من أعمال مد خطوط وكابلات الإتصالات وإعادة الشئ لأصله بمختلف مسارات العمل ، بالإضافة إلى تكليف إدارة الإستثمار بالتنبية على الحاجزين وأصحاب المحلات بالمول التجارى بالتجمع الثانى للبدء فى تشغيلها بأقرب وقت على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة لسحب هذه المحلات فى حالة التأخير أو التقاعس.

كما أعطت نائب المحافظ تعليماتها بسرعة عمل لوحة تعريفية بأبعاد وأشكال ديكورية مناسبة لتكون واجهة لائقة لمدخل المشروع ، بجانب الإلتزام بتنفيذ أعمال النظاقة العامة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع وبين العمارات السكنية بشكل دورى.

وهو الذى يتوازى مع المرور الميدانى اليومى للمتابعة ومنع حدوث أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى ، فضلاً عن ضرورة تحرير المحاضر الفورية للمخالفين ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية .