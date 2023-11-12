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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستقبل رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ومدير إدارة متابعة التعاقدات العامة ثروت زرد ، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة

ومجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية فى مصر والمهتمة بالقطاع السياحى بقيادة سونيا ديسنيا رئيس مجلس الإدارة ، وأمجد هلالى العضو المنتدب  ، وأشرف هلالى عضو مجلس الإدارة ، فضلاً عن سمر عدلان مديرة الشركة ، والمهندس إبراهيم جلق مدير العلاقات العامة بالشركة ، فضلاً عن نهى عدلى ، ونيفين جرجس بإدارة التعاقدات. 

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التقنين 

وقد تناول اللقاء إستعراض الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بدورة التقنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

فضلاً عن تناول ما قام به الوفد من زيارة لمشاريع هيئة تنمية الصعيد ، والتى تقام على أرض أسوان بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة ، وإيماناً من الشركة لأن تكون أسوان محافظة سياحية من الطراز الأول ، ومناقشة أحوال قطاع السياحة بها ، كما تم الإتفاق على ورش عمل لتطوير القطاع بشكل عام لتقديم أفضل الخدمات لجميع السياح وعرض خدمات الشركة اللوجستية لتطوير مجال السياحة فى إدارة الفنادق والمنشآت العامة. 

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود الجادة والمخلصة التى تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة إسترداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين ، ولاسيما فى ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع. 

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جهود 

وأوضح المحافظ بأن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ، ولهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لإسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها ، ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين ، والغير جادين فى السداد أو من قام بتغيير النشاط.

فيما قدم اللواء حسن عبد الشافى شكره لمحافظ أسوان على التعاون البناء والمثمر مع لجنة إسترداد أراضى الدولة ، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية نسعى جاهدين بالتكاتف والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وهو ما تم تنفيذه من خلال تنظيم 21 موجه لإزالة التعديات على أراضى الدولة. 

 

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