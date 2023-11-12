محافظ أسوان: المحافظة حجر الزاوية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، وهو ما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.



جاء ذلك أثناء انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية (الأفرا) ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحافظة أسوان اليوم /الأحد/ وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج علي .



حضر جلسة الافتتاح محافظ أسوان أشرف عطية، وشوكت عبد الرازق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتورة دينا الحسيني رئيس لجنة إدارة مشروعات الافرا.



وأعرب المحافظ - في كلمته - عن امتنانه لاختيار أسوان مكانا " لانعقاد اجتماعات لجان الأفرا ، تدعيما للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال المشروعات التي يتم إعدادها من خلال اجتماعات تلك اللجان".



وأضاف: أن مدينة أسوان الساحرة كما كانت مركزاً لتلاقي الثقافات والحضارات عبر العصور، ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان غرب النيل، إلى جانب الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام داخل أسوان، لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.



من جانبه أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني في (الأفرا) عن ترحيبه بضيوف مصر وهم مسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما رئيس قطاع إفريقيا بإدارة التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية شوكت عبد الرازق مدير شعبة التعاون التقني لإفريقيا إلى جانب رئيس قسم التعاون التقني في إفريقيا، وممثلين عن أمانة الوكالة.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن حضور كبار المسؤولين من الوكالة في هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية اللذين توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي في قارة إفريقيا لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع أنحاء القارة السمراء.