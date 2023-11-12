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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد عدد من المدارس للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان بالمدارس

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمدرسة عبد الله حسين الإعدادية بنين والتى تضم 10 فصول بإجمالى 468 طالب  ، ومدرسة الأقباط الإعدادية بنين والتى تضم 4 فصول بإجمالى 150 طالب ، علاوة على مدرسة السلطان أبى العلاء الإبتدائية والتى تضم 7 فصول بإجمالى 222 طالب ، بجانب قاعتين لرياض الأطفال تضم 25 طفل

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لإنتظام سير العملية التعليمية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب لزيادة معدلات التحصيل الدراسى. 
 

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جولة 

وقد رافق نائب المحافظ بالجولة التفقدية كل من عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية. 

وخلال الجولة شددت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة إنشاء مشربية لزيادة عدد منافذ المياه مع تركيب عدد 2 مبرد (كولدير) لسد إحتياجات الطلاب من مياه الشرب بالمدارس الثلاثة ، كما حرصت الدكتورة غادة أبو زيد أثناء تفقدها للفصول الدراسية على مناقشة الطلاب للتعرف على مشكلاتهم وإحتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية ، بالإضافة إلى رصد نسب الحضور والكثافة الطلابية بكل فصل. 

مكلفة المسئولين بضرورة إعداد تقرير يومى عن نسب الحضور والغياب بكل مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ، مع تفعيل إجراءات التنبية والإنزارات للطلاب المتغيبين ، وتصعيد إجراءات فصل الطلاب المخالفين من خلال رفعها للمستويات الأعلى لإتخاذ القرار اللازم سواء فى الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم وذلك لضمان رفع نسب الحضور والحد من الغياب المتكرر. 

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جهود 

كما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بتشديد الرقابة والإشراف على مداخل المدارس الثلاثة ودورات المياه فيها وذلك للحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والسلبية لبعض الطلاب ومنع خروجهم للشارع خلال الأوقات الرسمية لليوم الدراسى ، مع التأكيد على الإهتمام بتوفير وجبات التغذية المقررة ، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية والفنية لإكتشاف ورعاية المواهب وتنمية المهارات لدى أبنائنا الطلاب ، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة والإهتمام بإجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة لتؤدى عملها على الوجه الأكمل. 

وفى ختام جولتها التفقدية أعطت نائب المحافظ تعليماتها لمسئولى حى جنوب بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمحيط المدارس الثلاثة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المطلوب .

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