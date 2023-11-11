عقد دورة عن تقنين أراضي الدولة في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى حضرها ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ، ونيفين جرجس بإدارة متابعة التعاقدات بالخدمات الحكومية.

هذا بالإضافة إلى مسئولى الأملاك بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية ، وأيضاً أعضاء المنظومة الإلكترونية والشئون المالية المتعلقة بالمتحصلات ، والشئون القانونية ولجنة البت والمساحة بهدف توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.

لجان

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة ، وتقديم أوجه الدعم والمعاونه لدفع دورة وعجلة التقنين، والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، وبناءاً على التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة إسترداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها، وفى ضوء عرض رئيس اللجنة على رئيس الجمهورية.

وقد قام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد بإستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية ، مع قيامه بالرد على مختلف الإستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 .

جهود

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والإقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية.

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم تصعيد 379 مشروع للمنافسات النهائية.