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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان تنظم دورات تدريبية لريادة الأعمال ومناهضة ختان الإناث بالقرى

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع بأسوان ، والتي أشارت إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة لريادة الأعمال والتثقيف المالى بهدف رفع الوعي المالي لدي السيدات بالعديد من القرى

ويأتى ذلك إستكمالاً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين ، وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". 

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حياة كريمة 

وقالت بأنه بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان" والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث حيث إستهدفت الحملة 30 قرية ونجع بقرى المبادرة الرئاسية بإجمالى 12 ألف و 500 زيارة إستفاد منها نحو 27 ألف و 706 سيدة ورجل وطفل. 

وأوضحت هدى مصطفى بأنه شارك في حملات التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ، وميسرات المجلس والشابات المتطوعات ، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة الختان ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية ، علاوة على الإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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جهود 

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر مشاركة المشروعات الفائزة بإجمالى 18 مشروع ضمن مؤتمر " COP 28 " بدولة الإمارات الشقيقة ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وكوكبة من الوزراء والمحافظين ، ونخبة من الأكاديميين والإقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية. 

وسبق ذلك تفقد رئيس الوزراء لمعرض المشروعات المشاركة والمؤهلة ضمن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لفوز مشروع المسرعات ليمثل محافظة أسوان ضمن الـ 18 مشروع الفائز على مستوى الجمهورية، على الرغم من المنافسة القوية بين 5600 مشروع تنافسوا فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتم تصعيد 379 مشروع للمنافسات النهائية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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