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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية ، على الدور الهادف الذي تقوم به منظمة " المرأة في الطاقة النووية"من جهود لتعظيم وتشجع السيدات العاملات فى المجالات المتخصصة ضمن قطاع الطاقة النووية ، وتعميق فهم الدور الرائد للنساء في قطاع الطاقة النووية العالمي .

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم/الاثنين/ المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية في دورته الثلاثين ، الذي يعقد في أسوان للمرة الأولى في أفريقيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور شوكت عبد الرازق رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ورحب المحافظ ، بإستضافة أسوان لهذا المؤتمر الحيوي الذي يعقد لأول مرة في مصر،ليتوازى مع ما يتم تنظيمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة في كافة المجالات على أرض عروس المشاتي ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متواكباً مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الدولة المصرية بالمرأة وتمكينها فى كافة قطاعات العمل.

 وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يحرص دائماً على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها، ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 . 

وأوضح أننا في محافظة أسوان سعينا منذ تولي المسئولية على الاهتمام بالمرأة الأسوانية وتوليها للعديد من المناصب القيادية ، كما حققت المحافظة المراكز الأولى في العديد من المنافسات على المستوى المحلي والدولي بفضل جهود المرأة التي كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضي عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة " .

من جانبه ، أشار الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى أن المؤتمر يناقش على مدار أربعة أيام دور المرأة في المجالات النووية المختلفة والتي تشمل نشر الثقافة النووية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات النووية وتوظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في قطاعات الطب النووي والعلاج بالإشعاع وإنتاج النظائر المشعة والأمن الغذائي.

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