إشادة من سيدات أسوان بتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. تفاصيل

مصلحة المواطن، وتلبية مطالبه واحتياجاته شعار تم رفعه لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى ظل تطبيق العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " آراء عدد من مواطنى محافظة أسوان ، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وبعض السوبر ماركت فى مدينة أسوان، حيث تراوحت نسبة التخفيضات لتضم 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 ٪ إلى 25 ٪.

تخفيض الأسعار

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية إحتياجات المواطنين.

وفى هذا الصدد قالت زينب غالب بأنه لمسنا فى الفترة الأخيرة تخفيضات ملحوظة على بعض السلع الأساسية وأسعار الخضروات فى المجمعات الإستهلاكية، وأنها عندما تتوجه لشراء مستلزمات المنزل داخل هذه المجمعات تلمس فيها تطبيق مبادرة تخفيض الاسعار، ويوجد فرق واضح بينها، وبين نفس المنتجات بالسوق المحلى ، خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والتي تعتمد عليها جميع المنازل المصرية بشكل يومى ، وفكرة النزول بأسعارهم حتى وأن كان نسبته بسيطة ولكن يعتبر ذلك شئ جيد وعظيم فى ظل هذه الظروف ويساهم فى تخفيف العبء عن كاهلنا.

فيما أشادت حنان الحرناوى بتطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية حيث يوجد إختلاف فى سعر السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكي، ويوجد فرق فى السعر القديم، وأنها تقوم بشراء بعض المنتجات الأساسية لاستخداماتها العديدة.

إشادة

وأتفقت معها صفاء عبد الله قائلة: بأن أى نزول فى أسعار السلع سواء الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت، وأيضاً الخضر والفاكهة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق التوازن، والضغط على بعض التجار الجشعين لتخفيض الأسعار، وعدم المغالاة برفع الأسعار دون مبرارات لإستغلال الظروف، والنظر فقد لتحقيق المكاسب والمصالح الشخصية.

ومن جانبه يحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تنظيم الجولات الميدانية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأطمئنان على جودة السلع الإستهلاكية ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها.

وتشمل السلع الغذائية والاستهلاكية التى سيتم عرضها وتوفيرها بشكل مخفض وتحديدًا فى منافذ القوات المسلحة التالى: "السكر بسعر 22 جنيه للكيلو، والأرز بسعر 20 جنيه للكيلو، والمكرونة بسعر 15.95 جنيه للكيلو، والزيوت بأسعار تبدأ من 27 جنيه إلى 52 جنيه، وغيرها من السلع الأخرى كالعدس والفول والصلصلة والشاى للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بالشكل المطلوب.