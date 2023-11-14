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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ  ، فضلاً عن الدكتورة هبة خالد ضمن فريق المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

ويأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات. 

 

المرأة تقود

وفى كلمته عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته للمشاركة فى إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة "، والذى يتضمن عدداً من البرامج المقدمة للمرأة ، والتى من بينها برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية ". 

 

وأكد المحافظ أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف ، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهود المرأة ، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.

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جهود 

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، باعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر.

 

وطالب أشرف عطية من سيدات أسوان بأهمية الإستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات. 

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يستفاد من البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية" 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى ، وذلك خلال الفترة التدريبية التى تستمر على مدار 3 أسابيع ، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب .

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