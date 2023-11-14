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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يكلف وحدة أيادى مصر بالمشاركة فى مهرجان الجيزة للتمور

معرض أيادى مصر
معرض أيادى مصر

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،وحدة “أيادى مصر” بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد، مدير عام المعارض بالمحافظة، بالمشاركة فى فعاليات مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى، والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع السفارة اليمنية ومجلس الأعمال اليمنى .

لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الافتتاح بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقهما اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس جمال جبارى، القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد، رئيس مجلس الأعمال اليمنى.

وقد شاركت 3 شركات بمحافظة أسوان فى فعاليات المهرجان، وهى لحاء للتجارة والاستثمار الزراعى، وسيد بدر الدين عيسى، وعامر محمد عبد ربه، والذين نجحوا فى التمثيل المشرف للمحافظة.

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التمور

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة، وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل، وأيضاً مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصة “أيادي مصر” التي أطلقتها الوزارة للمساهمة فى زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر إشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور، والتى تمثل عددا من المحافظات والدول العربية.

ولفت الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها محافظتا مطروح والوادي الجديد والجيزة بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار فى اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور فى العالم.

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جهود

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظي الجيزة ومطروح على استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم.

كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب.

وقال اللواء هشام آمنة إن هناك اهتماما من الوزارة بمنصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، والمعرض يشارك به 70 عارضا من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.

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