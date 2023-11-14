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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. بدء إعادة إعمار 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم امبو

جمعية الأورمان تبدأ
جمعية الأورمان تبدأ في إعادة إعمار المنازل بأسوان

قال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، إن جمعية الأورمان قامت بالبدء في إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا بقرية الفؤادية بمركز كوم امبو بالمحافظة.


وأضاف يوسف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتنسيق بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.


من جانبه أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه وقع الاختيار على قرية الفؤادية وذلك لكونها من القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.


يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، فضلا عن تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

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