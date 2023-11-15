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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان عن معرض حماية نهر النيل: يعكس مدى التكامل بين كافة المؤسسات

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام أنشطة معرض حماية نهر النيل الذى نظمته وزارة التربية والتعليم ، بالتعاون مع شركاء النجاح بمعهد جوته ومؤسسة فيرى نايل، وبمشاركة مكتبة الإسكندرية وجامعة أسوان، والعديد من شباب المتطوعين والمجتمع المدن.

وضم المعرض حصاد ونتاج ما تم تنفيذه بورش العمل التى عقدت على مدار أسبوع ، واستهدفت تعزيز فرص التواصل والتبادل بين المؤسسات لحماية البيئة وتوعية الشباب بالمشاكل البيئية في محيطهم وإشراكهم فى سبل الحماية، فضلاً عن تنفيذ حملة دعائية مكبرة للتوعية بذلك، والتعريف بآلية التدوير للمراكب المستهلكة وتبطينها بالمواد البلاستيكية الناتجة من التدوير ، والعمل على إعادة تسييرها فى نهر النيل مرة أخرى كمراكب صديقة البيئة. 

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حضور المعرض

وحضر الفعاليات الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ، والدكتور أيمن عبد العزيز بالمكتب الفني للتعليم العام بالوزارة ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان ، بالإضافة إلى ممثلى معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل ومكتبة الإسكندرية ، ومديرية التربية والتعليم والمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن تنظيم هذا المعرض يعكس مدى التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تعيشه الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل دور المسئولية المجتمعية الهادفة على الوجه الأكمل. 

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جهود 

وقدم المحافظ، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى فى كافة المجالات التعليمية والمجتمعية ، ولهذا فقد تم تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح فعاليات ورش العمل، لتحقيق رسالتها السامية الهادفة لتكثيف جهود التوعية التعليمية والمجتمعية وزيادة الوعى بأهمية جمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل ، ووضع الحلول الإيجابية لإعادة تدويرها إلى منتجات صالحة للإستخدام بصورة صحية آمنة فى عمل تشاركى نموذجى راقى وحضارى. 

وعقب تفقد المحافظ ومرافقيه لأجنحة وأقسام المعرض حرص المشاركين به على إهداء محافظ أسوان هدايا تذكارية من المنتجات والأعمال التى تم تنفيذها ، ودرع مكتبة الإسكندرية تقديراً لدعمه ومساندته لإنجاح المعرض وخروجه بالشكل المشرف.

وطالب اللواء أشرف عطية بأهمية أن يتم تحويل كافة الأفكار والمقترحات التى تم استعراضها لتعزيز أطر التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والسياحية والصناعية والعلمية والثقافية والفنية والبنية التحتية إلى واقع فعلى ملموس لتحقيق المردود الإيجابى من هذا اللقاء ، متمنياً بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين أسوان ومدينة تشانغ تشون لتعميق أوجه التبادل وتعظيم فرص نقل الخبرات ، والإستغلال الأمثل لكافة المقومات والمزايا والحوافز المتنوعة. 

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