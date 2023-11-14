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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المرأة تتصدر المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، وأن المحافظة حققت المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستويين المحلي والدولي بفضل جهود المرأة، كان آخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضي عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.


جاء ذلك اليوم /الثلاثاء/ خلال مشاركة محافظ أسوان بفعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، والدكتورة هبة خالد ضمن فريق المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 


وأعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة فى إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب " مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة "، والذى يتضمن عدداً من البرامج المقدمة للمرأة، والتى من بينها برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية ".


كما أعرب المحافظ عن شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، باعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر.


وطالب المحافظ سيدات أسوان بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات. 


تجدر الإشارة إلى أنه يستفاد من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وذلك خلال الفترة التدريبية التى تستمر على مدار 3 أسابيع، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.
 

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