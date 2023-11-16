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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"النميم والواو" في محاضرة عن الفنون الشفاهية بثقافة أسوان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "الفنون الشفاهية"، بقصر ثقافة العقاد، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وشارك بها الشاعر جمال حداد الباحث في الفنون الشعبية، وأدارها الشاعر محمد المصري.

أوضح "حداد" إن الفنون القولية لا تعتمد على لهجة معينة وتختلف من منطقة لأخرى، ومنها "فن النميم" الذي نقل للجنوب عن طريق الفتوحات الإسلامية، ويعتمد على الجناس وعدم التلاعب بالألفاظ أي تكون صريحة، وهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطر القوال بأي وسيلة ولهجة.

وأشار إلى أن "فن الواو" أحد الفنون التي انتشرت جنوب الصعيد، وعرف عن ابن عروس في العصر المملوكي لاستخدامه ضد الحكم دون التصريح خوفا من العقاب.

وأضاف أن "فن الكف" منتشر في محافظة أسوان خاصا في الأفراح ويستخدم معه "الدف والعود" وعبارة عن خانة لها بحر ولها عدد من الكلمات، والخانة تمثل علامة استفهام وعلى القوال أن يرتجل للرد عليها.

وجمال الحداد، شاعر وقوال وعضو مؤسس في نادي أدب النميم وفنون البادية ببيت ثقافة كلابشة، شارك في المهرجان الثاني لشعراء البادية وفن النميم الذي أقيم في محافظة الشرقية، وساهم في مشروع جمع التراث الغنائي في أسوان، وقام بجمع وتنسيق ديوان "درر النميم" للشاعر حسن عبد الرحمن، حيث كان أول ديوان عن شعر النميم تصدره هيئة قصور الثقافة، وتغنى بكلماته ومربعاته معظم مشاهير فناني الكف في الجنوب.

نظم الفعالية فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، في سياق برامج هيئة قصور الثقافة التي تهدف للتوعية بالفنون الأدبية والموروث الشعبي.

نادى أدب قصر ثقافة الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الشاعر جمال حداد الشاعر محمد المصري

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