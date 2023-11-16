محافظ أسوان يثمن جهود هيئة تنمية الصعيد في دعم المشروعات الخدمية والاستثمارية

أشاد محافظ أسوان أشرف بجهود هيئة تنمية الصعيد بقيادة المهندس شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات البناءة والهادفة داخل المحافظة، فضلاً عن الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة والتي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم / الخميس / مع المهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان ،والطرق ،والكهرباء، والاتصالات والغاز الطبيعي ،والاستثمار، والمنطقة الصناعية بالمحافظة.



ووجه المحافظ، مسئولي الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من كافة المهام والتكليفات التي تم التوجيه بها حتى يتسنى البدء في الخطوات التنفيذية لإستكمال هذه المشروعات ونهوها على أكمل وجه.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافي المعوقات لسرعة استكمال ونهو تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة من خلال توفير المرافق العامة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها ودخولها الخدمة والتي من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، ومشروع الدواجن ببنبان، والمجمعات الحرفية ببلانة والرمادي قبلي.



من جانيه، أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد شريف صالح عن شكره لمحافظ أسوان على اهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة، لما ستحققه من عوائد استثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لنجني قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان في ظل توافر كافة عناصر التنمية بها.