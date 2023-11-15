محافظ أسوان يتابع المشروعات الجارية بقرية وادي الصعايدة بإدفو ضمن حياة كريمة

شدد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الأربعاء، على سرعة التشغيل التجريبي لكافة المشروعات التي يتم الانتهاء منها لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وحتى يشعر المواطنون والأهالي بالثمار الإيجابية ومكتسبات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



ووجه عطية - في بيان - إلى ضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة وذلك من أجل دفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.



ومن جانبه أكد رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان المهندس ناجح مصطفى أنه يجري تفقد ومتابعة 55 من المشروعات الجارية بقرى وادي الصعايدة بمركز إدفو والتي تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 41 ألف نسمة.



وأشار إلى أنه تم حصر 15 مشروعا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وهي مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكباري عليها.



وأوضح مصطفى أنه تم متابعة 17 مشروعا تجاوزت نسب التنفيذ بها 95% حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلاً عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء.



وفي سياق آخر وجه محافظ أسوان بتخصيص اليوم الأول لعروض السيرك الهولندى بالمجان لذوي الهمم بواقع 600 طفل وطفلة منهم 400 طفل وطفلة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، و200 طفل وطفلة من مدارس التربية الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بصحبة أسرهم للمساهمة في الترفيه عنهم ورسم البسمة وإدخال البهجة والفرحة على وجوه الأطفال.



وأوضح أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة السيرك الهولندي بقيادة الكابتن محمد هاشم بمنطقة أرض المعارض حيث يأتي تنظيم فعاليات هذا السيرك ضمن سلسلة من البرامج الترفيهية والفنية والثقافية التي يتم تنظيمها بمراكز الشباب والأندية الرياضية وقصور وبيوت الثقافة لإضفاء الأجواء الاحتفالية للأطفال والنشء والشباب بمختلف مدن ومراكز المحافظة.