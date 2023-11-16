محافظ أسوان يشهد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها بحضور الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، علاوة على إستشارى المشروع ، وفريق العمل بالهيئة ، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة .

ويأتي ذلك في إطار إحداث نقلة نوعية ومستقبل واعد فى الإستثمار لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

المخطط الإستــراتيجى

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم ، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة ، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الإقتصادية والإستثمارية على أرض أسوان .

وأوضح المحافظ بأن المخطط الإستــراتيجى للمحافظة شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية ، بجانب مناطق الإمتـــداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية .

وأشار أشرف عطية بأنه تم التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأن يشمل المخطط قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والإستثمار والسياحة ، بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها ، موضحاً بأنه تم تكليف كل جهة بتجميع مقترحاتها المتعلقة بتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بنطاق كل مركز ومدينة بالإستعانة بالخبراء والإستشاريين فى كافة المجالات والتخصصات التنموية ، وخاصة أعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى على مستوى المحافظة ، وكذلك اللجان الفرعية للمجلس ، والتى تضم كوكبة من المتخصصين والأكاديميين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مع إعادة عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمراجعتها وإعتمادها .

جهود

ومن جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى شكرها لمحافظ أسوان على حسن الإستقبال والتعاون البناء والمثمر مع الهيئة لإنهاء كافة المخططات الإستراتيجية وتدقيق البيانات للمراكز والمدن ، ليكون ذلك من ثمار مخرجات المخطط الإستراتيجى العام للمحافظة ، وهو الذى يتوازى مع دور الهيئة فى رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .

ولفت إلى أنه تم وضع الرؤية التنموية لأسوان بالمخطط والتي ترتكز على أن محافظة أسوان هى البوابة الإقتصادية لمصر والعابرة لأفريقيا ، ومحفزة لصناعة سياحة الإبداع الثقافى ذات البيئة الذهبية الجاذبة للإستثمار الزراعى والصناعى المستدام والإقتصاديات الخضراء وعاصمة محورية للتنمية المستدامة لقارة أفريقيا .

هذا وقد قام فريق العمل القائم بتنفيذ المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان بالهيئة بعرض كافة التفاصيل والمحاور التى شملها المخطط ، وتم مناقشة المختصين بالمحافظة حيث دارت جلسة نقاشية للتوصل إلى أفضل مخرج للمشروع تمهيداً لإعتماده ، وحرص محافظ أسوان على إهداء الدروع والميداليات التذكارية لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوفد المرافق لها .